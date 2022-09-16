Минфин США разрешил американским СМИ проводить ряд банковских операций в России | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 01:42

Жительниц Венгрии обязали послушать сердцебиение плода перед абортом

Мир

16 сентября 2022, 01:22

США призвали Россию «сегодня же» принять предложение по обмену заключенными

Реклама

Мир

16 сентября 2022, 00:48

Минфин США разрешил американским СМИ проводить ряд банковских операций в России

Мир

16 сентября 2022, 00:24

Кадыров призвал США включить в санкционный список всех своих детей

Подмосковье

16 сентября 2022, 00:11

Первая тренировка студенческой хоккейной команды МГОУ прошла на «Арене Мытищи»

Общество

16 сентября 2022, 00:00

Новость о лишении Пашаева статуса адвоката убрали с сайта ФПА

Криминал

15 сентября 2022, 23:58

Тело школьницы нашли на месте пожара в Ханты-Мансийске

Подмосковье

15 сентября 2022, 23:48

Детям-сиротам вручили ключи от собственных квартир в Истре

Мир

15 сентября 2022, 23:46

Глава ВГА Энергодара провел первую встречу с представителями МАГАТЭ на ЗАЭС

Мир

16 сентября 2022, 00:48

Минфин США разрешил американским СМИ проводить ряд банковских операций в России

Минфин США разрешил американским СМИ проводить необходимые финансовые операции в России

Читать 360tv в

Министерство финансов США частично разрешил американским СМИ проводить финансовые операции в России, которые нужны для обеспечения их работы. Это следует из опубликованной ведомством лицензии.

Из документа следует, что новостные организации США и журналисты, которые являются американскими гражданами, могут проводить некоторое транзакции, которые нужны для осуществления журналистской деятельности или открытия и работы бюро, отметило РИА «Новости».

Реклама

Лицензия разрешает компенсировать работу сотрудников, в числе которых также стрингеры, переводчики, операторы, технические эксперты, продюсеры-фрилансеры и водители. Также американским СМИ можно арендовать офисные помещения, приобретать и арендовать имущество и услуги, оплачивать другие нужды в ходе журналистской работы. Последний пункт включает в себя и выплату налогов с продаж и дохода.

Реклама

Однако лицензия не разрешает открытие или поддержание корреспондентских счетов или же расчетных счетов для находящихся под санкциями лиц. Также документ не допускает осуществление без дополнительного разрешения финансовых операций, которые затрагивают некоторое российских СМИ и компаний. В их числе Первый канал, НТВ, «Россия 1».

США

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама