Минфин США разрешил американским СМИ проводить ряд банковских операций в России | 360°

Мир 16 сентября 2022, 00:48 Поделиться Telegram

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Viber Минфин США разрешил американским СМИ проводить ряд банковских операций в России Минфин США разрешил американским СМИ проводить необходимые финансовые операции в России Pxhere.com

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Министерство финансов США частично разрешил американским СМИ проводить финансовые операции в России, которые нужны для обеспечения их работы. Это следует из опубликованной ведомством лицензии.

Из документа следует, что новостные организации США и журналисты, которые являются американскими гражданами, могут проводить некоторое транзакции, которые нужны для осуществления журналистской деятельности или открытия и работы бюро, отметило РИА «Новости».

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Лицензия разрешает компенсировать работу сотрудников, в числе которых также стрингеры, переводчики, операторы, технические эксперты, продюсеры-фрилансеры и водители. Также американским СМИ можно арендовать офисные помещения, приобретать и арендовать имущество и услуги, оплачивать другие нужды в ходе журналистской работы. Последний пункт включает в себя и выплату налогов с продаж и дохода.

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Однако лицензия не разрешает открытие или поддержание корреспондентских счетов или же расчетных счетов для находящихся под санкциями лиц. Также документ не допускает осуществление без дополнительного разрешения финансовых операций, которые затрагивают некоторое российских СМИ и компаний. В их числе Первый канал, НТВ, «Россия 1».

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