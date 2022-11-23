Мир 23 ноября 2022, 01:27 Минфин США рассказал, когда установят потолок цен на российскую нефть Минфин США: потолок цен на российскую нефть установят после ряда технических процедур РИА «Новости»

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США и их союзники проведут ряд технических процедур, после которых установят потолок цен на российскую нефть. Об этом сказано в генеральной лицензии американского Минфина.

Как отметили в министерстве, в предельную стоимость российской нефти не будут входить расходы на ее транспортировку и страховку. Ведомство разрешило проводить операции, связанные с поставками сырья из России в Хорватию, Болгарию и страны Евросоюза, у которых нет выхода к морю. Также американцы разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта «Сахалин-2».

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«Все транзакции, <…> связанные с морской перевозкой сырой нефти, произведенной в проекте „Сахалин-2“, разрешены до 30 сентября 2023 года, с условием того, что продукт производства „Сахалин-2“ полностью импортируется в Японию», — уточнили в документе.

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В ближайшее время Минфин США планирует опубликовать руководство по выполнению мер, касающихся введения потолка цен на российскую нефть. Ограничения на предоставление американскими лицами услуг в связи со сделками по российской нефти начнут действовать с 5 декабря.