Минфин США расширил список персональных санкций против россиян

США расширили антироссийские санкции. Обновленный список ограничений опубликовали на сайте американского Минфина. Рестрикции наложили 29 июля.

По действие санкций попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив» Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов.

США также ввели ограничения против нескольких компаний из РФ. В списке оказались «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство «Стоп-империализм».

Недавно американская сторона смягчила часть рестрикций, наложенных на РФ. В том числе США разрешили сотрудничество с Россией по покупке удобрений и продовольствия.