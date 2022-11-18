18 ноября 2022, 19:29
Минфин США расширил «список Магнитского»
Россиянин и уроженка Белоруссии попали под санкции Минфина США из-за «акта Магнитского»
Минфин США ввел санкции в отношении россиянина, гражданки Белоруссии и ряда компаний в Гватемале. Об этом сообщили официальные представители ведомства. Их заявление процитировал ТАСС.
По их данным, предприятия из Гватемалы заподозрили в подчинении российским структурам. Причем задержанных выходцев из Союзного государства сочли причастными к работе этих компаний.
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Поводом для введения санкций против россиянина Дмитрия Кудрякова и гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк стало подозрение в причастности к так называемому «акту Магнитского». Кудрякову и Литвинюк вменяют участие в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы.
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Минфин США оправдывает введение рестрикций против этих людей борьбой с коррупцией. По их мнению, этот аспект является одной из причин миграции из региона.
Кроме того, санкции введены в отношении фирм Compania Guatemalteca de Niquel, Compania Procesadora de Niquel и Mayaniquel в Гватемале. Они, как утверждается в документе, являются дочерними структурами группы Solway, которую Минфин США называет российской
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