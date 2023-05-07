Мир 07 мая 2023, 19:38 Минфин США призвал не обсуждать госдолг «с пистолетом у виска» американцев Глава Минфина США Йеллен: при обсуждении госдолга нельзя угрожать благополучию американцев Pixabay

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Обсуждение возможного повышения потолка госдолга США не должно проходить «с пистолетом у виска» американцев, заявила глава Минфина страны Джанет Йеллен. В интервью телеканалу ABC она рассказала, что властям не следует ставить под угрозу благополучие жителей.

Представители Республиканской партии, контролирующие палату представителей конгресса, во время переговоров по повышению потолка госдолга должны помнить о простых американцах, отметила Йеллен. Она напомнила — президент Джо Байден намерен обсудить вопрос 9 мая.

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«Как я знаю, он хочет начать процесс обсуждения приоритетов и уровня расходов. Однако эти переговоры не должны проходить с пистолетом у виска американцев», — отметила глава Минфина.

По ее словам, потолок госдолга США исторически повышали при поддержке обеих американских партий.

Штаты оказались в непростой ситуации — в стране может наступить дефолт. Министр финансов Джанет Йеллен рассказала, что власти уже несколько месяцев прибегают к экстраординарным решениям этой проблемы, однако мер практически не осталось.