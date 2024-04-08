Мир 08 апреля 2024, 11:01 Минфин США пригрозил китайским компаниям за сотрудничество с Россией Глава Минфина США Йеллен: компании КНР не должны оказывать поддержку России РИА «Новости»

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США накажут китайские компании за сотрудничество с Россией. Министр финансов Джаннет Йеллен заявила об этом во время четырехдневного визита в Китай, сообщило агентство Bloomberg.

Джаннет Йеллен в последний раз приехала в Пекин в качестве министра финансов и встретилась с многочисленными китайскими чиновниками. Ключевым мероприятием стала прогулка на лодке по Жемчужной реке в Гуанчжоу с вице-премьером Китая Хэ ​​Лифэном. По словам источников агентства, гостья буквально отчитала китайских политиков за обращение с американскими фирмами, «безрассудный» экспорт и сотрудничество с Россией.

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«[Министр] резко предупредила, что китайские компании столкнутся со „значительными последствиями“ за поддержку кампании России на Украине», — сообщил автор статьи.

Американский указ о вторичных санкциях вышел в декабре 2023 года. Ограничения сказались на торговых отношениях России с Турцией и ОАЭ — закрыли некоторые счета, усложнили перевод платежей. Аналогичные проблемы возникли в Казахстане и Киргизии. Союзники обвинили США в превышении полномочий.