Мир 12 ноября 2022, 23:59 Минфин США предупредил об угрозе при отказе от повышения потолка госдолга Минфин США: отказ от повышения потолка госдолга создаст угрозу для финансовой системы Pxhere

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Гигантская угроза ждет финансовую систему США в случае отказа Конгресса от повышения потолка государственного долга. Такое предупреждение в интервью агентству Reuters сделала министр финансов страны Джанет Йеллен.

Американский министр назвала отказ от поднятия потолка государственного долга США безответственным. Такой шаг, по ее словам, станет угрозой для всей страны. Йеллен напомнила, что госдолг всегда поднимался.

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«Совершенно безответственно ставить под угрозу кредитный рейтинг Америки и функционирование наиболее важного финансового рынка», — отметила глава Минфина США.

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В начале ноября глава Белого дома Джо Байден допустил очередную оговорку. В этот раз американский лидер перепутал госдолг и дефицит бюджета. Выступая в Филадельфии Байден заявил, что у правительства США получилось вдвое сократить государственный долг вместо дефицита бюджета.

На сегодняшний день госдолг в США превышает 31 триллион долларов. Эта цифра является самой высокой за все время существования государственного долга.