Минфин США представил новую стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций

Министерство финансов США представило новую стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций. Ее опубликовали на сайте ведомства.

Документ получил название «Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием». В рамках этого документа американское ведомство хочет сделать более прозрачными схемы финансовой деятельности, которые в том числе связанные и с «офшорами».

«Борьба с пагубным влиянием незаконного финансирования на нашу финансовую систему, экономику и общество является неотъемлемой частью усилий по укреплению национальной безопасности и процветания США», — говорится в документе.

В отношении борьбы против обхода антироссийских санкций, Минфин США предлагает в том числе расширить меры по упрощению обмена данными между различными американскими надзорными органами.

Мировой рынок бриллиантов испугался последствий, которые грозят отрасли на фоне американских санкций против российского горнодобывающего гиганта «Алроса». Он поставляет порядка трети от всего объема драгоценных камней. Как напомнило Bloomberg, приостановить продажу бриллиантов из РФ решили многие зарубежные фирмы — от Tiffany до Signet Jewelers Ltd.