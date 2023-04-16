Мир 16 апреля 2023, 19:45 Минфин США посетовал на препятствия в использовании замороженных активов России Министр Йеллен: США ищут пути передачи замороженных активов России Украине Википедия

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США начали обсуждать со своими партнерами, каким образом можно задействовать замороженные на Западе российские госактивы, чтобы пустить их на восстановление Украины. Об этом в эфире CNN рассказала глава американского Минфина Джанет Йеллен.

В ответ на вопрос о возможности использования госактивов России в таком ключе она отметила, что такая инициатива обсуждается. Все не так просто, поскольку есть ряд юридических препятствий.

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По словам Йеллен, мировое сообщество ждет, что Россия возьмет ответственность по восстановлению украинской территории на себя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что у западных стран не получается упаковать в нормы международного права свои бандитские действия по отношению к активам России. Представитель Кремля предупредил, что все попытки легитимизировать это ждет провал.