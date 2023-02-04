Мир 04 февраля 2023, 03:28 Минфин США подписал постановление о введении потолка цен на нефтепродукты из России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на нефтепродукты из России. Документ опубликовали на сайте американского ведомства.

Действие документа начнется с 00:01 5 февраля по времени восточного побережья США (с 07:01 по московскому времени). Власти США установили два отдельных лимита на нефтепродукты из России в зависимости от их категории — 100 и 45 долларов за баррель.

Реклама

Страны Евросоюза ранее согласовали вопрос по введению потолка цен на российские нефтепродукты. Послы ЕС оценили российский дизель на уровне 100 долларов за баррель.

Реклама

Потолок цен на российскую нефть начал действовать с 5 декабря 2022 года. Страны Евросоюза, G7 и Австралия официально отказались принимать сырье из России, перевозимое морским путем, если его стоимость превышает установленные 60 долларов за баррель.

Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Таким образом, с 1 февраля и до 1 июля запрещены экспортные поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным организациям и лицам по контрактам, в которых прописано ограничение цены.