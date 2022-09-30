Минфин США объявил о новом пакете санкций в отношении России | 360°

Важное 30 сентября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Минфин США объявил о новом пакете санкций в отношении России Минфин США ввел новые санкции против России Википедия

Читать 360tv в

Минфин США объявил о новом пакете санкций в отношении России. В него вошли десятки физических и юридических лиц, сообщил RT.

В санкционный список попали АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие предприятия.

Реклама

Под санкции США попали Набиуллина, Новак, члены семей Медведева и Мишустина, а также весь Совет Федерации.

Реклама

Как следует из опубликованного списка, США также вводят санкции против членов семьи главы Минобороны РФ Шойгу, главы Росгвардии Золотова, сына Валентины Матвиенко, родных губернатора Петербурга Беглова.

Ранее Евросоюз пообещал ввести санкции против России из-за референдумов. Отмечалось, что он будет содержать меры против лиц, ответственных за организацию референдумов, а также затронет те сферы, которые прежде не были охвачены санкциями

0 0 0 0 0 0