Минфин США объявил о новом пакете санкций в отношении России | 360°

Все новости

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:35

Жителям Подмосковья напомнили о заморозке индексации тарифов на ЖКУ до 2024 года

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:34

Врачи из Ступина спасли женщину с миомой весом 2,5 килограмма

Реклама

Важное

30 сентября 2022, 17:25

Зеленский отказался от переговоров с Владимиром Путиным

Спецоперация

30 сентября 2022, 17:24

Кадыров обозначил моменты в ходе СВО, которыми остался доволен

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:24

Комитет по ценам и тарифам Подмосковья не выявил превышений в росте платы за ЖКУ

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:18

Подготовку к школе начнут проводить в 293 детских садах Подмосковья

Подмосковье

30 сентября 2022, 17:12

Глава Павловского Посада ответил на вопросы школьников

Важное

30 сентября 2022, 17:08

Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Мир

30 сентября 2022, 17:06

Путин напомнил о неоднократном применении США ядерного оружия

Важное

30 сентября 2022, 17:29

Минфин США объявил о новом пакете санкций в отношении России

Минфин США ввел новые санкции против России

Читать 360tv в

Минфин США объявил о новом пакете санкций в отношении России. В него вошли десятки физических и юридических лиц, сообщил RT.

В санкционный список попали АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие предприятия.

Реклама

Под санкции США попали Набиуллина, Новак, члены семей Медведева и Мишустина, а также весь Совет Федерации.

Реклама

Как следует из опубликованного списка, США также вводят санкции против членов семьи главы Минобороны РФ Шойгу, главы Росгвардии Золотова, сына Валентины Матвиенко, родных губернатора Петербурга Беглова.

Ранее Евросоюз пообещал ввести санкции против России из-за референдумов. Отмечалось, что он будет содержать меры против лиц, ответственных за организацию референдумов, а также затронет те сферы, которые прежде не были охвачены санкциями

Санкции

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама