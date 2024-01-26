Мир 26 января 2024, 00:37 Минфин США испугался рекордной цифры внешнего долга Америки Главу Минфина США Йеллен испугал внешний долг страны в 34 триллиона долларов Freepik

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Внешний долг США, который перевалил за 34 триллиона долларов, пугает. Об этом заявила министр финансов Америки Джаннет Йеллен. Ее слова передало РИА «Новости».

«Наш внешний долг 34 триллиона долларов, и это пугающее число», — отметила она.

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Как заявил член палаты представителей Джон Джеймс, внешние заимствования Штатов в пересчете на население оказались долгом в размере 100 тысяч долларов на каждого гражданина страны.

Ранее в Министерстве финансов США назвали рекордной цифру внешнего долга государства. Как отмечали опрошенные журналистами эксперты, обслуживание такой крупной государственной задолженности обойдется правительству Америки примерно в треть бюджетных поступлений.

Также значительно вырос государственный долг Украины. Осенью 2023 года цифра задолженности увеличилась на 2,7 миллиарда долларов и составила 136,35 миллиарда.