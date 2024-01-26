26 января 2024, 00:37
Минфин США испугался рекордной цифры внешнего долга Америки
Главу Минфина США Йеллен испугал внешний долг страны в 34 триллиона долларов
Внешний долг США, который перевалил за 34 триллиона долларов, пугает. Об этом заявила министр финансов Америки Джаннет Йеллен. Ее слова передало РИА «Новости».
«Наш внешний долг 34 триллиона долларов, и это пугающее число», — отметила она.
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Как заявил член палаты представителей Джон Джеймс, внешние заимствования Штатов в пересчете на население оказались долгом в размере 100 тысяч долларов на каждого гражданина страны.
Ранее в Министерстве финансов США назвали рекордной цифру внешнего долга государства. Как отмечали опрошенные журналистами эксперты, обслуживание такой крупной государственной задолженности обойдется правительству Америки примерно в треть бюджетных поступлений.
Также значительно вырос государственный долг Украины. Осенью 2023 года цифра задолженности увеличилась на 2,7 миллиарда долларов и составила 136,35 миллиарда.
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