Минфин США и Валентин Гапонцев подписали мировое соглашение

Представители бизнесмена российского происхождения, совладелец IPG Photonics Валентина Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение. Они просят суд закрыть дело о его включении в «список российских олигархов».

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Документ опубликован на сайте суда. Стороны решили прекратить производство на три года. В случае, если не будет возражений со стороны истца и ответчика, окончательно закрыто оно будет 11 сентября 2022 года.

Дата назначена в связи с выполнением определенных условий соглашения, которые раскрыты не были. Этот факт также указывает на то, что ни министерство, ни Гапонцев, своей неправоты не признали.

«Стороны просят, чтобы 11 сентября 2022 года, по истечении трехлетнего периода приостановки дела, суд закрыл его без права повторной подачи иска, причем каждая сторона будет нести собственные расходы и пошлины на ведение дела, если суд не возобновит производство до указанного срока», — сказано в совместном ходатайстве.

Миллиардер Гапонцев обратился в суд с иском к министерству финансов США в декабре прошлого года. Он заявил, что включение в «список российских олигархов» вредит его бизнесу. Сам по себе документ санкций не предусматривает, но ограничительные меры могут быть введены позднее.

В Конгрессе США список раскритиковали, назвав его «телефонным справочником Кремля».