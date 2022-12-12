Мир 12 декабря 2022, 04:38 Минфин США допустил риск рецессии в экономике страны в 2023 году Глава Минфина США Йеллен заявила о риске рецессии в экономике США в 2023 году Pxhere

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В экономике США в 2023 году существует риск рецессии. Об этом заявила в интервью телеканалу CBS министр финансов страны Джанет Йеллен. Но такой сценарий она не считает неизбежным.

У Йеллен спросили, не полагает ли она, что в 2023 году в Штатах будет иметь место рецессия. По ее словам, такой риск существует, но это не обязательное условие снижения инфляции.

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«Существует риск рецессии, но это определенным образом не является, на мой взгляд, обязательным условием снижения инфляции», — сказала министр финансов в ответ на вопрос.

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Йеллен отметила, что если не произойдет непредвиденных шоков, то уже к концу 2023 года можно будет наблюдать более низкую инфляцию.

Президент США Джо Байден считает, что американская экономика в 2022 году по темпам роста может обогнать Китай. Если прогнозы главы Белого дома оправдаются, то это произойдет впервые с 1976 года. В своем предположении Байден сослался на «независимых экспертов», не уточнив, кто эти специалисты.

По итогам текущего года рост американской экономики в МВФ прогнозируют на уровне 1,6%.