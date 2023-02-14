Мир 14 февраля 2023, 23:09 Минфин ответил на внесение ЕС России в список стран — налоговых убежищ Минфин: Россия попала в черный список налоговых юрисдикций ЕС без консультаций с Москвой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение о внесении России в черный список налоговых юрисдикций ЕС принималось без предварительных консультаций с Москвой. Об этомсообщило Министерство финансов страны.

«Россию включили в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый черный список ЕС, без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны», — отметили в ведомстве.

Реклама

Минфин напомнил, что с начала спецоперации все контакты с Евросоюзом в налоговой сфере приостановили на неопределенный срок. В ЕС уточнили, что группа Кодекса поведения после проверки нового российского законодательства установила, что страна «не выполнила свою приверженность решать вредные аспекты специального режима для международных холдинговых компаний».

Реклама

Россию внесли в список юрисдикций, которые отказались от сотрудничества с Евросоюзом, наряду с Коста-Рикой, Британскими Виргинскими Островами и Маршалловыми Островами.

Ранее сообщалось, что Минфин России увеличит продажи иностранной валюты до 8,9 миллиарда рублей в день на фоне сокращения нефтегазовых доходов. На эти цели будет направлено свыше 160 миллиардов рублей.