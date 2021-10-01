Минфин: мировой спрос на нефть может катастрофически упасть

Спрос на нефть может катастрофически рухнуть в долгосрочной перспективе. Это произойдет, если страны пропишут в законах свои намерения уменьшить углеродные выбросы, предупредил Минфин.

В министерстве отметили, что долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными.

«Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — сказано в докладе ведомства.

Согласно оценкам аналитиков, в 2050 году спрос на нефть может снизиться до четырех-шести раз от уровня 2019 года. Речь идет о 17-24%. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) считают, что стоимость «черного золота» снизится до 35 долларов за баррель к 2030 году. При этом к 2050 году цена упадет уже до 25 долларов. Обе оценки даны в ценах прошлого года.

Как сообщили в Минфине, стоимость нефти может установиться в диапазоне от 55 до 60 долларов за баррель. Сотрудники ведомства полагают, что баланс рисков на мировом рынке будет уравновешен.