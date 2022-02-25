Минфин Германии предупредил, что российский народ ощутит эффект от санкций

Эффект от санкций, которые Евросоюз примет в отношении России, покажет себя в среднесрочной перспективе. В Германии пообещали, что он будет ощутимым для российского народа.

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер заметил в интервью телеканалу ARD, что влияние ограничительных мер проявит себя «не сегодня».

«Санкции <…> не прямо сегодня, но в среднесрочной перспективе будут иметь чувствительное влияние на Россию», — сказал он.

Линднер подчеркнул, что его ощутят представители власти и банковский бизнес. В страну перестанут поставлять технологии.

«Это, к сожалению, почувствует российский народ», — подчеркнул министр.

Среди возможных мер, добавил глава немецкого Минфина, рассматривают и отключение России от SWIFT. К этому ранее призывал и президент Украины Владимир Зеленский. Он попросил у стран ЕС о «мощных экономических и финансовых санкциях».

Ограничения против РФ ввели Великобритания, США и Канада. В ЕС тоже договорились о дополнительных рестрикциях в отношении России на фоне спецоперации в Донбассе.