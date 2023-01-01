Мир 01 января 2023, 18:28 Минфин ФРГ назвал увеличение цен на газ новым стандартом Глава Минфина Германии Линднер счел увеличение цен на газ в стране новым стандартом РИА «Новости»

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Повышение цен на газ тало новым стандартом жизни в ФРГ. Такое заявление сделал министр финансов Германии Кристиан Линднер. Он поделился мнением в интервью изданию Bild am Sonntag.

Таким образом глава немецкого Минфина ответил на вопрос, ожидает ли он высоких цен на энергоносители и энергию на постоянной основе.

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«Это станет новым стандартом», — сказал Линднер.

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По его словам, в Германии уже заметна разница в стоимости газа, закупаемого по логистическим причинам через терминалы СПГ и голубым топливом, который поступал по трубам из России. Он отметил, что энергоноситель из РФ выходит дешевле.

На этом фоне Линднер призвал снять запрет на метод добычи сланцевого газа гидравлическим разрывом пласта.

Глава немецкого Минфина поделился, что надеется на небольшое снижение темпов инфляции. По его словам, это произойдет через год. Также Линднер отметил, что устойчиво высокая инфляция способна сокрушить экономический фундамент.