Востоковед объяснил всемирную забастовку дипломатов Израиля

Сотрудники израильских посольств попали в очень трудную ситуацию. Именно поэтому они вышли на забастовку, и сейчас абсолютно не понятно, чем это все может закончиться. Об этом «360» рассказал политолог и востоковед Евгений Сатановский.

«Дипломатов обязали вернуть деньги, которые они потратили не на пропой, а на свои дипломатические нужды. Им и так не хватает. МИД озверел и сказал: „Все, ребята, идите на фиг“. Понять-то их (израильских дипломатов — прим. ред.) можно? У них и так нехватки по зарплатам. Они годами не получают положенные им деньги», — заявил Сатановский.

Посольство Израиля в России прекратило работу Подробнее

Он добавил, что не видит никого выхода из сложившейся ситуации. МИД и Минфин Израиля должны как-то между собой решить эту серьезную проблему.

Сатановский подчеркнул, что на россиянах сложившаяся ситуация никак не скажется — для въезда в Израиль виза не нужна, а если турист из России влипнет на чужбине в какую-либо историю, то разбираться с его случаем будут сотрудники российского посольства.

В случае с гражданами Израиля на территории России никакой консульской поддержки, соответственно, до прекращения забастовки не будет.

По словам собеседника, в России подобная новость звучит странно, но для Израиля, где произошли подобные вещи — вполне актуально. Другого выбора у дипломатов просто не было.

Ранее стало известно, что посольства Израиля по всему миру закрылись.

Массовые забастовки стали для дипломатов отчаянной попыткой опротестовать решение Минфина Израиля сократить расходы на представителей дипмиссий по всему миру и применить новые правила отчетности задним числом.