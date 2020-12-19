Минфин Белоруссии предложил ввести сбор за выезд из страны на машине

«Согласно законопроекту, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает пяти тонн, в размере не более трех базовых величин», — заявил министр финансов Юрий Селиверстов.

Пока предполагается, что новый налоговый сбор введут на два года — с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.

Как сообщает Tut.by, сбор можно будет не платить с транспортных средств глав государств, правительств, дипмиссий, а также тем, кто едет на похороны, лечение (при наличии подтверждающих документов). Въезд в Россию останется бесплатным.

Размер сбора не будет превышать 87 белорусских рублей (около 2500 российских рублей). Министр добавил, что если идею поддержат, то собранные средства пойдут на мероприятия по дезинфекции, обеспечение необходимым пункты пропуска.

Селиверстов напомнил, что некоторое время назад такой сбор существовал в Белоруссии.