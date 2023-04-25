Мир 25 апреля 2023, 15:25 Минэнерго заявило о снижении дисконтов на нефть марки Urals Глава департамента Минэнерго Рубцов сообщил о снижении дисконтов на нефть марки Urals РИА «Новости»

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Скидка на экспортный отечественный сорт нефти марки Urals по отношению к другим сортам снижается. Об этом заявил глава департамента нефтегазового комплекса министерства энергетики России Антон Рубцов, его слова привел ТАСС.

«Снижаются дисконты к маркерным сортам. Рынок реагирует, удается работать с покупателями, поэтому динамика положительная», — сказал он.

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Рубцов подчеркнул, что ценовые дисконты на российскую нефть снижаются как по данным мониторинга Минэнерго, так и по данным ценового агентства Argus.

С 1 апреля Россия ограничила дисконт на нефть марки Urals для расчета нефтяных налогов, предельная планка составила 34 доллара за баррель.

В конце февраля соответствующее постановление подписал президент России Владимир Путин. В документе прописан механизм реализации нефти, который не создаст проблем для государственного бюджета при дисконте, сообщал RT.