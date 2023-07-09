Мир 09 июля 2023, 01:24 Минэнерго Украины подсчитало число поврежденных энергообъектов Минэнерго Украины: в результате ракетных атак поврежден 271 энергообъект РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских ракетных атак в стране поврежден 271 энергообъект. Об этом он рассказал в эфире телемарафона. Слова Галущенко привел ТАСС.

«Верифицировано 271 попадание разного рода. Есть объекты, которые, к сожалению, уничтожены полностью, которые не подлежат восстановлению», — сообщил украинский министр.

Реклама

Он отметило, что в результате обстрелов есть не подлежащие восстановлению объекты.

Компания в конце июня уведомила о снижении объема доступных мощностей. Тогда же сообщалось, что это связано с проведением ремонтных работ.

В июне Украина презентовала в Лондоне амбициозный план превращения в энергетический хаб Европы до 2050 года. Власти киевского режима для реализации программы намерены запросить 400 миллиардов долларов. Поделиться подробным планом реформ в украинской энергетике руководство страны планировало на международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне.