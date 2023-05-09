Мир 09 мая 2023, 21:22 Минэнерго США снизило прогноз цены Brent на 8% на 2023 год Прогноз цены Brent на 2023 год понизили до $78,65 за баррель в США РИА «Новости»

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Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 8% — до 78,65 доллара за баррель. Информация об этом появилась в отчете Управления энергетической информации министерства, с которым ознакомился RT.

Согласно прогнозам ведомства, после роста спроса на нефть в период между третьим кварталом 2023 года и первым кварталом 2024 года цена Brent будет варьироваться в диапазоне между 75-80 долларами за баррель. В целом в 2024 году котировки могут снизиться в среднем до 74,47 доллара за баррель.

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По мнению Минэнерго США, в данный момент на нефтяные котировки влияют ослабление мировых экономических условий, предполагаемые риски вокруг мирового банковского сектора и инфляция. Согласно прогнозам американского ведомства, в 2023 году цена нефти марки WTI будет на уровне 73,62 доллара за баррель и 69,47 доллара за баррель в 2024 году.

Согласно данным Мосбиржи, курс рубля снизился по отношению к основным мировым валютам на фоне пониженной активности и опасения новых санкций. Умерено продолжают расти доллар США, евро и китайский юань.