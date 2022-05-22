Минэнерго Литвы окончательно отказалось от российской электроэнергии

Представители Литвы отказались от импорта российской электроэнергии. Об этом сообщили на сайте Минэнерго страны.

«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO, прекращается», — отметили представители ведомства.

Импорт российской электроэнергии составлял менее 1/5 от общего внутреннего потребления. После введения запрета электричество планируют воспроизводить внутренними силами. Кроме того, Литва планирует наладить импорт из Латвии, Польши и Швеции.

После решения Минэнерго страна полностью отказалась от энергоносителей из России, поскольку ранее были введены запреты на газ и нефть. Президент Литвы Гитанас Науседа 9 марта сообщил, что у страны остались только поставки электроэнергии из РФ. Российскую нефть в последнее время использовал единственный в Балтии нефтеперерабатывающий завод, однако он прекратил поставки после окончания текущих контрактов.