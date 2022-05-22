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    22 мая 2022, 09:11

    Минэнерго Литвы окончательно отказалось от российской электроэнергии

    Анна Усачева

    Представители Литвы отказались от импорта российской электроэнергии. Об этом сообщили на сайте Минэнерго страны.

    Минэнерго Литвы окончательно отказалось от российской электроэнергии

    «Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO, прекращается», — отметили представители ведомства.

    Импорт российской электроэнергии составлял менее 1/5 от общего внутреннего потребления. После введения запрета электричество планируют воспроизводить внутренними силами. Кроме того, Литва планирует наладить импорт из Латвии, Польши и Швеции.

    После решения Минэнерго страна полностью отказалась от энергоносителей из России, поскольку ранее были введены запреты на газ и нефть. Президент Литвы Гитанас Науседа 9 марта сообщил, что у страны остались только поставки электроэнергии из РФ. Российскую нефть в последнее время использовал единственный в Балтии нефтеперерабатывающий завод, однако он прекратил поставки после окончания текущих контрактов.