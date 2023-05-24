Мир 24 мая 2023, 19:46 Минэнерго исключило единый подход по ценам на газ для Казахстана и Белоруссии Глава Минэнерго: единого подхода к ценам на газ для стран ЕАЭС не будет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Цены на газ для Белоруссии и Казахстана разные, единого подхода к определению стоимости вводить не будут. Об этом глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил на Евразийском экономическом форуме, сообщило РИА «Новости».

«Там сложная конструкция, нет такого, что цены (для Казахстана — прим. ред.) ниже, чем в Белоруссии… Цена в каждой стране разная», — пояснил он.

Реклама

По словам Шульгинова, цены для всех российских партнеров намного ниже мировых. К тому же, некоторым странам цены установили на один год, а некоторым — на три года, отметил глава ведомства.

Также министр сообщил, что на сегодняшний день нет планов увеличивать поставки нефтепродуктов в ЕАЭС нет, поскольку их осуществляют по индикативным балансам, которые рассматривают каждый год.

Во время выступления Шульгинов также заявил, что Минэнерго не рассматривает варианты запрета экспорта бензина. По его словам, не исключаются рекомендации компаниям снизить объем этих поставок. Он подчеркнул, что министерство прорабатывает с Минфином возможность ограничить вывоз топлива за рубеж.