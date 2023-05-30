Мир 30 мая 2023, 14:27 Минэнерго Белоруссии опровергло данные о радиоактивном выбросе на БелАЭС Минэнерго Белоруссии: информация о выбросе радионуклидов на БелАЭС является ложной Белорусская АЭС / Telegram

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Информация о выбросе радионуклидов на БелАЭС, ранее появившаяся на литовских ресурсах, не соответствует действительности. Об этом в Telegram-канале сообщило Минэнерго Белоруссии.

В министерстве отметили, что станция работает в штатном режиме, радиационная обстановка спокойная, о чем свидетельствуют данные онлайн-мониторинга. Причем наблюдение ведут не только на самой станции, но и на постах радиационного контроля.

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«Радиационная обстановка остается в норме, превышений нет, что свидетельствует о безопасной и надежной работе БелАЭС», — указанной сообщении.

В ведомстве добавили, что первый блок БелАЭС работает на номинальной мощности, на втором проводят работы по освоению мощности реактора.

Минэнерго Белоруссии 13 мая сообщило, что второй энергоблок БелАЭС подключен к энергосистеме страны, спустя шесть дней мощность его реакторной установки повысили до 50%. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, чтоглавным приоритетом для страны является радиационная безопасность и надежность эксплуатации АЭС, написал RT.