Минэкономразвития: Россия ничего не «впаривает» странам Африки

«Россия сегодня обладает теми компетенциями, которые нужны Африке. Речь идет о таких сферах, как развитие человеческого капитала, здравоохранение, образование, цифровые технологии, инфраструктура и энергетика. Таким образом, у нас есть то, что интересно африканским странам», — пояснил Орешкин.

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По словам министра, сотрудничество будет протекать с максимальной выгодой для обеих сторон. Он отметил, что такой подход отличает Россию от прочих крупных стран.

«Важным является то, как мы выстраиваем отношения с африканскими партнерами. Мы не навязываем свои услуги и не пытаемся что-то впарить. Мы работаем над тем, чтобы реализовывать совместные проекты, которые будут способствовать развитию и повышению качества жизни в Африке», — заключил политик.