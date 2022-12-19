Мир 19 декабря 2022, 12:58 Минэкономразвития перечислило плюсы интеграции России и Белоруссии Минэкономразвития: интеграция России и Белоруссии помогла снизить экономический спад РИА «Новости»

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Усиление взаимной интеграции России и Белоруссии благоприятно повлияло на развитие торговых отношений обеих стран, смягчив последствия экономического спада. Об этом на заседании парламентского собрания Союзного государства заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщил ТАСС.

«Нарастить торговлю нам помогла именно интеграция стран, как и в целом смягчить последствия санкций и экономического спада», — отметил он.

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Решетников добавил, что за прошлые 10 месяцев товарооборот между Россией и Белоруссией вырос до 34,5 миллиарда долларов, увеличившись на 10%.

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«Импорт в Россию белорусских товаров вырос на 38%. Думаю, до конца 2022 года мы выйдем на рекордные цифры», — заключил глава ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что до введения жестких санкций россияне не подозревали о способностях соседей производить все необходимое, приспособившись к жестким условиям. Глава республики отметил, что такой подход применим в том числе к оборонному сектору и ВПК.