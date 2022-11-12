Мир 12 ноября 2022, 00:33 Минэкономразвития назвало предвзятым решение США лишить Россию статуса рыночной экономики Минэкономразвития: решение США лишить Россию статуса рыночной экономики предвзято РИА «Новости»

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Минторг США лишил Россию статуса страны с рыночной экономикой. Такое решение является предвзятым и исключительно политическим, заявила пресс-служба Минэкономразвития. Цитату привел ТАСС.

«Это предвзятое и сугубо политическое решение», — отметили в министерстве.

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В ведомстве напомнили, что статус России стали пересматривать всего через полгода после того, как рыночную экономику страны подтвердили сами же США.

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«Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра собственного решения, возникли после начала спецоперации на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США», — подчеркнула пресс-служба.

В Минэкономразвития не исключили, что прибегнут к процедуре разрешения споров. Там добавили, что американские рыночные принципы существуют не для поддержания свободной конкуренции, а для ее угнетения. Решение США сочли в министерстве нелогичным, так как введенные страной санкции практически полностью остановили российский экспорт. Это значит, что американские власти сами создали обстоятельства для «нерыночности» России.