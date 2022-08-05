Минэкономики Японии попросило Mitsui&Co участвовать в проекте «Сахалин-2» вместе с российским оператором

Правительство Японии попросило компании Mitsui и Mitsubishi в лице Mitsui&Co присоединиться к российскому оператору проекта «Сахалин-2». Об этом заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, сообщило РИА «Новости».

Он объяснил, что проект «Сахалин-2» важен для энергобезопасности Японии, обеспечения энергией и газом. Поэтому власти обратились к предпринимателям с просьбой продолжить участие в нем.

«Я встретился с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании», — рассказал глава Миэкономики Японии.

Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе имущества компании «Сахалин Энерджи» в российскую собственность, затем правительство распорядилось создать отечественного оператора проекта «Сахалин-2» на замену Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Министр Коити Хагиуда объявил, что позиция Японии не изменилась, она намерена продолжить участвовать в реализации проекта.