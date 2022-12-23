Мир 23 декабря 2022, 03:13 Минэкономики Германии потребовало усилить контроль над Twitter Unsplash

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Еврокомиссия должна более тщательно следить за работой Twitter после смены владельца компании. С таким заявлением выступил госсекретарь министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд.

Глава министерства выступил с обращением к еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону. Свой призыв он опубликовал в соцсети.

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«Общие положения и условия, которые меняются почти ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати», — написал Гигольд.

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По его словам, необходимо усилить контроль над Twitter. Госсекретарь потребовал организовать проверки, чтобы включить соцсеть в список компаний, оказывающих значительное влияние на рынок. На подобные организации распространяются такие ограничения, как запрет на препятствие конкуренции.

Американский миллиардер Илон Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 года. После покупки он начал увольнять сотрудников, а также блокировать учетные записи некоторых журналистов. Бизнесмен заявил о планах запретить пользователям размещать на своих страницах ссылки на другие соцсети.