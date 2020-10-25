Минчане начали массово скупать крупы и туалетную бумагу

Предположительно, ажиотаж вокруг продовольственных продуктов возник из-за окончания ультиматума Светланы Тихановской. Бывший кандидат в президенты Белоруссии пригрозила правительству забастовками и протестами. Она требует отставки Александра Лукашенко и свободы политическим заключенным.

Утром в воскресенье в центр Минска была стянута милиция и внутренние войска. Сотрудники ДПС перекрыли дороги. Сегодня оппозиционеры хотят пройти по центральным улицам города, уточняет ИА Nation News. В предыдущий раз они двигались по Партизанскому проспекту в сторону окраины Минска. Как отметил политический журналист Вячеслав Шарапов, Александр Лукашенко переиграет оппозицию с помощью ее же ультиматума, писал сайт «Утро.ру».

В субботу в Минске прошла акция протеста «Гордый женский марш профессий». Маршрут длился два часа. По словам очевидцев, акция прошла спокойно, но единичные задержания все-таки были.