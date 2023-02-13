Мир 13 февраля 2023, 20:52 Мина взорвалась в Черном море на побережье Батуми Момент детонации морской мины на побережье Батуми попал на видео

Читать 360tv в

Принесенная течением Черного моря мина взорвалась около берега Батуми. Видео с места опубликовали очевидцы происшествия в социальных сетях.

На опубликованных кадрах сначала черный круглый предмет носился по морским волнам, а потом произошел взрыв.

Реклама

Грузинский телеканал «Рустави 2» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил, что в результате детонации никто не пострадал. На какой именно части пляжа обнаружили мину, в ведомстве не уточнили.

Реклама

Предположительно, это одна из сорванных штормом морских мин, которые украинские военные весной установили в акватории Черного моря на побережье Одессы.

Плохо закрепленные боеприпасы с якорей сорвала буря, и мины ушли в свободное плавание. Заместитель министра обороны России Михаил Мизинцев заявил, что две мины обнаружили в проливе Босфор, а также у морской границы Турции и Болгарии.