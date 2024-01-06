Мир 06 января 2024, 15:53 Мина попала в сети турецких рыбаков в Черном море Habertürk: в районе порта Эрегли на Черном море в рыболовные сети попала мина РИА «Новости»

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Рыбаки в Турции в районе порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море выловили сетями мину. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Рыбаки обнаружили в сетях объект круглой формы в ночь на 6 января. После доставки его на берег они поняли, что перед ними боеприпас, и сообщили береговой охране.

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В порт прибыли саперы, которые помогли извлечь мину из воды. Ее вывезут на полигон для контролируемого подрыва.

Из рыбаков никто не пострадал, Эрегли возобновил работу в субботу. Он является одним из самых крупных портов Турции по перевалке угля.

В конце декабря стало известно, что в Черном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы, пострадали два человека.

Также ранее украинские мины нашли рядом с побережьем Кинбурнской косы в Херсонской области. Большинство снарядов детонируют еще на отмелях, но некоторые выбрасывает на берег.