Милош Земан не исключил отмену визита в Москву

Президент Чехии Милош Земан заявил, что раздумывает над отменой визита в Москву, куда он был приглашен на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Причиной стала реакция МИД РФ на признание чешскими властями 21 августа днем памяти жертв 1968 года.

В этот день произошло вторжение и последующая оккупация ЧССР войсками Варшавского договора. В интервью пражскому сетевому изданию Parlamentnilisty Милош Земан заявил, что может отказаться от участия в московских торжествах.

«Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и теперь я думаю о том, чтобы вообще туда не ездить. А еще лучше приехать и спросить — почему бы вам не перелистнуть эту страницу и не забыть об этой годовщине?» — заявил Земан.

Международное российское ведомство ранее заявило, что разочаровано принятым законом. МИД РФ подчеркнул, что ситуация противоречит двусторонним договоренностям и не способствует улучшению между странами.

«Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества». — говорится в специальном комментарии.