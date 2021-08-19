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    19 августа 2021, 17:45

    Милонов заявил, что турецкие спецслужбы организовали атаки на русский язык в Центральной Азии

    Дарья Морозова

    Депутат Виталий Милонов считает, что турецкие спецслужбы инициировали компании против использования русского зыка в Центральной Азии. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Летом в Киргизии, Казахстане и Узбекистане произошли случаи нападения на русскоговорящих жителей.

    «Лично для меня нет никаких сомнений, что ее авторами являются не активисты этих стран, а турецкие или американские спецслужбы», — думает Милонов.

    Также он считает, что России не нужно «вестись на этот розыгрыш».