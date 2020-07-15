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    15 июля 2020, 10:48

    Милонов: РФ может использовать опыт США и Израиля в ликвидации врагов за рубежом

    Анастасия Кременчугская

    Виталий Милонов, депутат Госдумы, рассказал, что не приветствует смертную казнь для осужденных преступников, но не имеет ничего против ликвидации лиц, скрывающихся от российского правосудия за рубежом. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Я православный человек и не могу выступать за смертную казнь. Смерть — это то, что встречает врага, который идет на тебя с оружием в руках, а человек осужденный не представляет опасности, он уже изолирован от общества», — заявил депутат.

    По мнению депутата, при этом важно понимать разницу между казнью преступника и ликвидацией бандита. При казни умирает плененный человек, который уже осужден за свое преступление и отбывает наказание в тюрьме.

    В вопросе ликвидации предателей Россия могла бы использовать опыт США и Израиля, которые не стесняются проводить спецоперации по уничтожению врагов в других государствах.

    «США и ряд других государств не задумываются, если им нужно ликвидироваться какого-нибудь негодяя. Но нужно меньше об этом говорить, меньше афишировать: просто делать свое дело. Всевозможные преступники и негодяи должны просто умирать в своей постели, и никто бы не догадывался, почему», — пояснил Милонов.