Милонов: РФ может использовать опыт США и Израиля в ликвидации врагов за рубежом

«Я православный человек и не могу выступать за смертную казнь. Смерть — это то, что встречает врага, который идет на тебя с оружием в руках, а человек осужденный не представляет опасности, он уже изолирован от общества», — заявил депутат.

По мнению депутата, при этом важно понимать разницу между казнью преступника и ликвидацией бандита. При казни умирает плененный человек, который уже осужден за свое преступление и отбывает наказание в тюрьме.

В вопросе ликвидации предателей Россия могла бы использовать опыт США и Израиля, которые не стесняются проводить спецоперации по уничтожению врагов в других государствах.

«США и ряд других государств не задумываются, если им нужно ликвидироваться какого-нибудь негодяя. Но нужно меньше об этом говорить, меньше афишировать: просто делать свое дело. Всевозможные преступники и негодяи должны просто умирать в своей постели, и никто бы не догадывался, почему», — пояснил Милонов.