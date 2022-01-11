Милонов рассказал о реакции жителей Казахстана на беспорядки

Депутат Госдумы Виталий Милонов, находящийся в Казахстане, рассказал о реакции местных жителей на протесты, переросшие в беспорядки. Своими наблюдениями он поделился в утреннем стриме RT «Летучка».

«Люди относились просто с ужасом. Я ни одного человека не встретил, который бы сказал: „Ну да, это наш сынку“. Нет, ни одного человека. От мигранта и торговца овощами до человека на хорошей машине — ни один из этих людей не чувствовал комфорта и надежды от этих событий», — считает депутат.

Он добавил, что люди были «крайне напуганы» и боялись за сохранность своих домов из-за мародеров.