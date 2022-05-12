Милонов осудил решение Финляндии вступить в НАТО

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение Финляндии вступить в НАТО в ближайшее время. По его словам, финны совершают очередную глупость, поскольку таким шагом ликвидируют нейтральный статус своей страны. Об этом написало РИА ФАН.

Милонов отметил, что Финляндия в свое время уже имела опыт вступления в военную коалицию. В 1941 она сотрудничала с фашистской Германией.

«Я уверен, нынешние руководители Финляндии и Швеции проявили политическую слабость, решив вопреки национальным интересам пойти на поводу у всех этих „Блинкенов“ и подать заявку на членство в НАТО. Ко всему прочему они напугали собственное население, обманув его наличием некой угрозы со стороны России. Печально, что национальные лидеры так легко могут манипулировать населением и обманывать его», — сказал он.

Депутат добавил, что теперь Финляндии предстоит спонсировать все военные авантюры НАТО, в том числе поставки оружия на Украину.