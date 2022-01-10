Милонов описал обстановку в Алма-Ате с места событий

Депутат Госдумы Виталий Милонов находится в Казахстане с начала протестов, которые переросли в массовые беспорядки. В разговоре с РИА ФАН он описал обстановку в стране.

По словам Милонова, ситуация в Казахстане стабилизируется, а местные жители хотят мира и боятся дальнейших беспорядков.

«В городе относительно спокойно. Своими глазами увидели ситуацию и в Астане, и в Алма-Ате. Впечатлений очень много, но главное — люди Казахстана — как казахи, так и русские — не хотят насилия. Здесь царит настоящая дружба народов, которую не под силу разрушить никаким иностранным разведкам и спецслужбам. Очевидно, что это был удар не только по братскому Казахстану, но еще и удар по нашей стране. Ведь именно через нестабильность на наших границах хаос может зайти и в наши дома», — поделился депутат.