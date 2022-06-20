Миллионы людей «смывает». Сильнейшее за 100 лет наводнение накрыло Индию, Бангладеш и Китай

В Бангладеш, Индии и Китае произошло сильнейшее за последние 100 лет, наводнение. Потопы уничтожили тысячи зданий, автомобилей. Тысячи людей утонули и пропали без вести, миллионы — лишились крыши над головой. В Индии погиб 71 человек, пострадали более четырех миллионов, сообщило местное Управление по борьбе со стихийными бедствиями.

В Бангладеше жертвами стали минимум 25 человек, написало агентство France-Presse. По данным Dhaka Tribune, такого потопа здесь не наблюдали более 122 лет. Людей пытаются эвакуировать на катерах. В Китае из-за проливных дождей крупное наводнение произошло в бассейне реки Чжуцзян, сообщило «Синьхуа». Последствия ощутили на себе сотни тысяч жителей.