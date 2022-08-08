Миллионы килограммов клубники сгниют в полях Финляндии из-за нехватки рабочих

Финские фермеры из города Паймио пожаловались на нехватку рабочих и частые дожди. Они оставят неубранными миллионы килограмм клубники, сообщило издание YLE.

Ягодная ферма Alanteen Tila лишится, по крайней мере, четвертой части среднего годового урожая в 250 тонн. Обычно около 70% сборщиков ягод приезжали с Украины, однако в этом году фермерам не удалось найти рабочих.

«Все лето мы искали рабочую силу, как сборщики, так и продавцы, и я слышал, как многие другие предприниматели говорили, что найти сотрудников было трудно», — рассказал офис-менеджер фермы Аарни Аланне.

Наличие проблемы подтвердили в Финской ассоциации производителей фруктов и ягод. Гендиректор Миика Иломяки сообщила, что часть урожая всегда оставалась неубранной, однако не в таких объемах. Особенно плохо обстоят дела в Паймио. В целом на полях останутся миллионы килограмм клубники.

В качестве решения проблемы фермерам посоветовали сократить площади посадок на следующий год.