Вашингтон ждет «грандиозный стратегический провал» в случае прямой конфронтации с Москвой из-за ситуации на юго-востоке Украины. Такого мнения придерживается аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон. Об этом он написал в статье для журнала National Interest.

Ошибка или неверное толкование намерений США и России, по его мнению, «может привести к катастрофе».

«Россия — великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать», — подчеркнул Лоусон, добавив также, что это не преувеличение.

США, как считает автор материала, может вступить в открытое противостояние с Россией, когда это «жизненно важно для страны». Однако ситуация на юго-востоке Украины, по мнению аналитика, не соответствует этому требованию. Конфликт с Москвой также может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина».

Сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО Лоусон называет стратегической ошибкой. По его словам, именно этот вопрос стал причиной многих проблем в отношениях Запада и России.

Иностранные военные активизировались около российских границ. США и страны НАТО собирают крупные подразделений с современными видами вооружений в Балтике и Черном море. Россия в ответ устроила переброску войск к западным границам. Угроза реального военного конфликта между альянсом и Москвой невозможна, но эффект от противостояния может быть.