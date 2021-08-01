Миллионы американцев окажутся на улице. Байден не продлил мораторий на выселение

После отмены моратория на выселение неплательщиков на улицах окажутся миллионы американцев. Федеральный мораторий на выселение, действующий с сентября, истек 31 июля. Администрация президента США Джозефа Байдена отказалась его продлевать, а демократы в Конгрессе не смогли ей ничего противопоставить.

Как сообщило издание Рolitico, волна выселения затронет населенные пункты по всей стране. Защитники прав арендаторов в Огайо, Техасе и некоторых частях юго-востока, утверждают, что в этих штатах жилье традиционно дорогое. Учитывая пандемию и распространение новых штаммов коронавируса, риск потерять его становится заметно выше. В штате Нью-Йорк также живут сотни тысяч домовладельцев и арендаторов, которые не смогли внести плату за жилье.

Президент Джо Байден призвал правительства штата и местные органы власти «предпринять все возможные шаги для немедленного выделения средств» для поддержки арендаторов.

«Не может быть оправдания тому, что какой-либо штат или местность не ускоряет выделение средств домовладельцам и арендаторам, пострадавшим во время этой пандемии. Каждый штат и местное правительство должны выделить эти средства, чтобы предотвратить любые выселения, какие только сможет», — заявил президент.

Он добавил, что нет никаких юридических барьеров для того, чтобы объявить мораторий на выселение на уровне штата. Правительствам штатов и местным органам власти придется лавировать между оказавшимися на грани выселения американцами и домовладельцами, которые готовы их выгнать на улицу из-за упущенной выгоды.

Согласно последнему опросу Бюро переписи населения США, около 7,4 миллиона взрослых арендаторов заявили, что они задерживают арендную плату. Из них 3,6 миллиона предположили, что они «весьма вероятно» будут выселены в ближайшие два месяца.

Центр по бюджетным и политическим приоритетам утверждает, что эти цифры занижены. По его данным, уже 11,4 миллиона квартиросъемщиков не платят за жилье. Это 16% всего взрослого населения США.

Идею об обязательной вакцинации населения США поддержали почти 70% опрошенных американцев.