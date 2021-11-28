В ООН заявили о снижении украинского населения до 35 миллионов к 2050 году

Украинское население сокращается быстрее всех в мире. Об этом, по данным РИА «Новости», сказано в аналитической справке ООН.

В международной организации полагают, что к 2050 году население Украины уменьшится до 35 миллионов. Это связывают с низкой рождаемостью и высоким уровнем смертности, а также внешней миграции, которая постоянно растет. Отмечается, что невозможность иметь желаемое количество детей исходит как из невысокого уровня благосостояния, так и отсутствия у женщин полноценно совмещать семью и карьеру.

Что касается смертности, то ООН отмечает, то около трети украинцев не доживает до 65 лет по причинам, которые можно было бы предотвратить, если б не болезни и излишне рисковый стиль жизни. Все это усиливается политическими, социальными и факторами безопасности, что стимулирует миграцию.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине каждый год «вымирает» пять-шесть средних городов.