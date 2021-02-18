Миллионерша из США наказала внуков за растрату $80 млн

Жительница Флориды Беверли Шоттенстайн, которой исполнилось 94 года, наказала внуков за растрату ее состояния. На ее счетах было около 80 миллионов долларов.

Около 15 лет назад пожилая женщина поручила внукам Эвану и Ави управлять ее деньгами, сообщило агентство Bloomberg. Позже юристы Беверли выяснили, что внуки вкладывали деньги в рискованные сделки и делали вложения в сложные финансовые инструменты от ее имени.

Беверли начала подозревать внуков в махинациях и стала вести дневник, в который записывала их предполагаемые денежные траты. Записи она вела около года. Когда махинации стали очевидны, она обратилась в арбитраж. Женщина смогла привлечь к ответственности банк, где работали Эван и Ави. Она уверена, что финансовое учреждение помогали им распоряжаться ее деньгами. Однако банк пытался вычеркнуть свое имя из скандала, уволив внуков Беверли.

В итоге финансовый арбитраж обязал внуков миллионерши и банк выплатить Беверли Шоттенстайн 19 миллионов долларов, хотя адвокаты истицы требовали 69 миллионов долларов.