Миллионер устроит секс-вечеринку на карантине

Британский миллионер Ричард Стэнли (Richard Stanley), видимо, заскучал на самоизоляции, и решил устроить свингер-вечеринку, несмотря на эпидемическую обстановку в стране. И это при том, что Великобритания на пятом месте по числу зараженных в мире.

Впрочем, он нашел способ обесопасить себя, свою девушку-медсестру по имени Джанет и всех приглашенных гостей. Он решил, что «званый ужин» пройдет на свежем воздухе. Как пишет газета Mirror, у миллионера большая околодомовая территория, так что места хватит всем — даже с учетом соблюдения социальной дистанции. На мероприятие 72-летний мужчина пригласил более 50 человек.

«Нужно следовать правилам. Если нам позволят все устроить, то это будет потрясающая ночь», — заверил Ричард.

Секс-вечеринку запланировали на 25 июля, и она состояится, даже если пары не смогут обмениваться партнерами и объединяться в группы. Сам миллионер надеется только на то, что будет достаточно тепло и мало комаров.