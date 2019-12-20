Миллионер позовет десять человек в дорогую виллу в Новой Зеландии

По информации издания, Рейпен путешествовал по Новой Зеландии в 2000 году. Тогда страна в юго-западной части Тихого океана восхитила его. Мультимиллионер купил виллу на Северном острове и решил найти компанию, чтобы позвать с собой.

Десять человек не старше 70 лет смогут жить в одной вилле с предпринимателем. Каждого поселят в домик на двоих. Все вместе они будут встречаться за ужином. Известно, что в поместье также есть винодельня и конюшня.