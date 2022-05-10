Миллионам британцев предрекли разорение из-за санкций против России

Миллионам жителей Великобритании придется замерзать зимой из-за антироссийских санкций. Они не смогут отапливать свои дома, так как цены на топливо резко взлетели.

Как написало Daily Mail со ссылкой на исполнительного директора энергетической компании Scottish Power (SP) Кита Андерсона, сейчас британцы с трудом могут оплачивать счета за электроэнергию.

К октябрю цифры в счетах приблизятся к 3000 фунтов стерлингов (более 250 тысяч рублей). По словам Андерсона, цены на газ продолжат увеличиваться. Причиной станет отсутствие альтернативных поставщиков топлива, которые смогут заменить импорт из России.

Как отметил исполнительный директор, инфляция в Великобритании скоро перевалит за 10%. При этом доходы населения сократятся на рекордные с 1964 года значения. Цены на продукты и одежду уже выросли в британских магазинах, а скоро повысится и стоимость железнодорожных тарифов.

Уже четверо из 10 человек говорят, что им приходится экономить на продуктах. Вся эта ситуация, как утверждает Андерсон, приведет к тому, что около 10 миллионов домов не смогут позволить себе отопление этой зимой.