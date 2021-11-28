Миллиметровые радиоволны оказались способны убить коронавирус за 2 секунды

Миллиметровые радиоволны оказались способны уничтожить коронавирус и полиовирус на поверхностях за две секунды. Об открытии сообщили ученые Ариэльского университета в Израиле.

Эти данные сыграют важную роль для дезинфекции поверхностей, помещений и оборудования, где проходила работа с коронавирусом. По мнению ученых, с помощью миллиметровых радиоволн можно будет очищать гораздо быстрее, написала The Jerusalem Post.

Молекулярный биолог Габи Герлиц отметил что сейчас для дезинфекции поверхностей используется УФ-излучение. На это уходит иногда целый час. Причем это излучение может быть токсичными для людей, а это делает процесс очень непрактичным.

По словам профессора Мойше Эйната, длина такой волны равна трем миллиметрам.

«Для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров», — пояснил он.

Миллиметровые волны уже применяют в медицине для борьбы с раковыми клетками. Помимо этого, их используют для беспроводной передачи энергии.